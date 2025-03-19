В Винницкой области мужчина бросил гранату во двор соседа: подробности

В Винницкой области местный житель во время конфликта бросил гранату во двор соседа. Взрыв произошел на территории домовладения 55-летнего потерпевшего, но, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Инцидент произошел 17 марта около 15.30 в одном из сел района. В полицию обратился владелец дома, во дворе которого сдетонировал боеприпас. Правоохранители оперативно установили, что к преступлению причастен 54-летний сосед потерпевшего. Злоумышленник был задержан по месту жительства, где во время обыска была обнаружена еще одна граната.

В Винницкой области мужчина бросил гранату во двор соседа / Фото: Национальная полиция Винницкой области

В Винницкой области мужчина бросил гранату во двор соседа / Фото: Национальная полиция Винницкой области

В Винницкой области мужчина бросил гранату во двор соседа / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Напомним, мужчина в Донецкой области спаивал и насиловал подростков.

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