В Винницкой области мужчина и "напарник" получили пожизненное за убийство женщины

В Винницкой области мужчина и "напарник" получили пожизненное за убийство женщины

Суд вынес приговор злоумышленникам.

В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который организовал убийство 32-летней женщины. Следствие длилось несколько лет. О мотивах преступления не сообщается.

Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители напомнили, что убийство произошло 21 августа 2018 года на улице Привокзальной в Виннице. Организатором убийства стал бывший муж потерпевшей. Он нашел в сети Интернет исполнителя преступления из другой области.

Теперь заказчик и исполнитель преступления отбудут наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Напомним, в Черниговской области задержан подозреваемый в убийстве матери четырех детей. Мужчина месяц скрывался в поле и почти ничего не ел. С наступлением морозов мужчина вернулся в деревню. Его заметили родственники погибшей и сообщили полиции.

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