В Винницкой области мужчина изнасиловал девочку на глазах у своей малолетней дочери

В Винницкой области суд вынес приговор обвиняемому в изнасиловании девочки – 14 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По данным следствия, нетрезвый злоумышленник встретил девочку на безлюдной улице села, когда она возвращалась домой из магазина.

"Силой затащил ребенка во двор нежилого дома и, применяя физическое насилие, вопреки его воле вступил с ним в половое сношение на глазах у своей малолетней дочери. Придя домой, потерпевшая обо всем рассказала матери. Подозреваемого полицейские сразу задержали", — рассказали полиции.

На основании собранных следствием доказательств суд признал 51-летнего местного жителя виновным в изнасиловании ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Приговором Бершадского районного суда Винницкой области ему назначено наказание – 14 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье подростка подозревают в нанесении телесных повреждений и изнасиловании жительницы Мукачевского района.

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