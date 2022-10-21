В Винницкой области мужчина кулаками по голове забил свою мать

В Винницкой области во время конфликта сын не сдержал агрессии и убил свою мать.

В Винницкой области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил мать до смерти. Злоумышленник уже задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Винницкой области.

В полицию поступило сообщение от жителя села Журавловка о том, что в собственном доме скончалась его 58-летняя мать.

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По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Для выяснения причин смерти тело женщины направили в судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным выводам эксперта, смерть потерпевшей наступила в результате многочисленных травм головы.

Сотрудники полиции установили, что между сыном и его матерью возник конфликт, во время которого он кулаками и деревянным бруском нанес несколько ударов в область головы потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. По этому факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей). За такое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье злоумышленник убил товарища, а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

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