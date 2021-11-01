В Винницкой области мужчина на охоте подстрелил 14-летнего подростка, который выгуливал пса

Паренек с собакой прогуливался вблизи водоема за деревней, где охотился охотник.
В Винницкой области 26-летний мужчина выстрелил в 14-летнего парня во время охоты. Подростка с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы доставили в больницу.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Инцидент произошел вблизи села Малая Стратиевка. Паренек с собакой прогуливался вблизи водоема за селом, где охотился мужчина.
"Ранение пострадавший получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты односельчанина на пернатую дичь", — отметили в полиции.
Оружие у охотника было зарегистрировано. Его изъяли. За неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение 26-летнему охотнику грозит лишением свободы сроком до двух лет.
Ранее в Черниговской области охотник на охоте попал в местного жителя с карабина.