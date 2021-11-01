В Винницкой области мужчина на охоте подстрелил 14-летнего подростка, который выгуливал пса

Паренек с собакой прогуливался вблизи водоема за деревней, где охотился охотник.

В Винницкой области 26-летний мужчина выстрелил в 14-летнего парня во время охоты. Подростка с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Инцидент произошел вблизи села Малая Стратиевка. Паренек с собакой прогуливался вблизи водоема за селом, где охотился мужчина.

"Ранение пострадавший получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты односельчанина на пернатую дичь", — отметили в полиции.

Оружие у охотника было зарегистрировано. Его изъяли. За неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение 26-летнему охотнику грозит лишением свободы сроком до двух лет.

Национальная полиция Винницкой области

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