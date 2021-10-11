В Винницкой области мужчина облил бензином и поджег трактор службы, которая приехала отключать ему газ

В Винницкой области мужчина облил бензином и поджег трактор службы, которая приехала отключать ему газ

У представителей газовой службы не было документов, которые бы позволили отключать местным газ.

В Винницкой области мужчина облил бензином и поджег трактор работников газовой службы, которая приехала отключать от газоснабжения должников.

Об этом пишет vinnitsa.info

Инцидент произошел в селе Пагурцы Хмельницкого района Винницкой области. По словам начальника Хмельницкого управления газового хозяйства Игоря Квика, работники газовой службы приехали в село, чтобы отключить должникам газ. Однако во время этого между местным жителем и газовиками произошел конфликт. Тогда мужчина облил трактор бензином и поджег его. Однако во время пожара занялось только колесо. Работники газовой компании самостоятельно погасили возгорания.

Спикер Нацполиции Винницкой области Анна Олейник добавила, что на место происшествия вызвали полицию. Они установили, что у представителей газовой службы не было документов, которые бы позволяли им проводить работы по отключению должников.

"Полицейские запретили газовикам проводить работы по отключению газа пожилым людям. Конфликтную ситуацию решено на месте, газовики уехали. Материальной вреда нанесено не было", — сообщила Анна Олейник.

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