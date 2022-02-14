В Винницкой области мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
В Тульчине Винницкой области полиция задержала мужчину, который напал на 73-летнюю пенсионерку.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.
В Тульчине в полицию обратилась 73-летняя местная жительница и сообщила, что на нее напал неизвестный, пытался задушить, изнасиловал и отобрал последние 3 тысячи гривен.
Пострадавшая смогла описать нападающего. Правоохранители провели розыскные мероприятия и нашли нападавшего. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель.
Он взят под стражу. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
"Злоумышленник неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Последнее его наказание – 5 лет лишения свободы за совершение кражи и незаконное завладение транспортным средством. Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 , ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", — говорится в полиции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования – содержания под стражей.
Напомним, что в Харькове 33-летний местный житель получил 9 лет лишения свободы за изнасилование девушки.
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