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В Винницкой области мужчина отказался от мобилизации: его дважды не брали на службу, а в третий раз — он убежал от ТЦК

В Винницкой области мужчина отказался от мобилизации: его дважды не брали на службу, а в третий раз — он убежал от ТЦК

В Винницкой области мужчина уклонился от мобилизации. Коллаж ТСН.ua

На суде мужчина признал вину лишь отчасти.

В Винницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, которого воинские части дважды не захотели брать на службу, а когда ему принесли 3 повестку – он скрылся от ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Бершадского райсуда Винницкой области.

По данным суда, мужчину в марте 2023 года сочли годным к службе в армии, однако он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал частично. Он заявил, что "его трижды вызывали в Бершадский ТЦК. Он получал повестку и прошел медосмотр, где был признан годным к военной службе. Дважды его отправляли в воинскую часть, однако возвращали обратно из-за состояния здоровья. В марте 2023 года он снова получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако, в этот день, он не смог прибыть в Бершадский ТЦК, поскольку заболел. Мужчина добавил, что сейчас у него есть законная отсрочка от армии, поскольку он оформил уход за бабушкой.

Сотрудник ТЦК на суде объяснил, что подсудимого две воинские части отказались принять на службу. В третий раз он не пришел на вызов. Тогда работник военкомата лично приехал к нему, однако подсудимый скрылся из дома.

Суд установил, что уклоняющийся действительно с ноября 2023 года осуществляет уход за пожилым лицом. Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам испытательного срока.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, как молодые "мажоры" отдыхают в разгар войны и мобилизации.

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