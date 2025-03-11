В Винницкой области мужчина открыл огонь по соседям: среди пострадавших — несовершеннолетний

Инцидент произошел 9 марта в селе Вороновицкой территориальной громады. Около полуночи в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов.

В Винницком районе полицейские задержали мужчину, пытавшегося убить трех человек, среди которых несовершеннолетний. Нетрезвый нападающий пришел во двор соседей и открыл огонь из ружья, однако хозяева дома смогли его остановить. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

Инцидент произошел 9 марта в селе Вороновицкой территориальной громады. Около полуночи в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов.

Как выяснили правоохранители, в тот день между соседями произошел конфликт, после чего один из мужчин решил отомстить. Он взял охотничье ружье, пришел во двор знакомых и дважды выстрелил в сторону хозяйки дома, ее сожителя и 14-летнего парня. Подросток успел забежать внутрь, избегая серьезных ранений.

Владельцы дома не растерялись – им удалось отобрать у нападающего оружие и удерживать его до приезда полицейских. На месте преступления правоохранители изъяли ружье и гильзы.

Как установило следствие, оружие принадлежало нападающему на законных основаниях.

При процессуальном руководстве Немировской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 15, п. 1 час. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство нескольких человек.

На время расследования суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Если вину мужчину докажут, ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, 5 марта полиция сообщила, что в Харькове военный ТЦК открыл огонь из травматического оружия по гражданскому водителю авто, который не дал проверить его документы и пытался скрыться.