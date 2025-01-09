В Винницкой области мужчина поджег дом с людьми внутри: жуткие подробности

В Винницком районе полиция расследует обстоятельства двойного убийства.

О случившемся сообщили в полиции региона.

"Во время ликвидации огня спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Также вблизи места происшествия с многочисленными ожогами был обнаружен 40-летний владелец дома, который скончался в больнице во время оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что накануне при распитии алкогольных напитков между пострадавшими и 33-летним местным жителем возник конфликт. После ссоры подозреваемый покинул квартиру, но впоследствии он вернулся с емкостью, содержащей горючую смесь, облил и поджег двух присутствующих в доме мужчин.

На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, в частности, пластиковую канистру с остатками горючего.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Черкасской области при пожаре в доме погибли дети. Их тела обнаружили спасатели.

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