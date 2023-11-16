В Винницкой области мужчина получил две повестки, но его не мобилизовали: что известно

В Винницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил две повестки, но отказался от мобилизации из-за больного отца.

Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчина в 2015-2017 годах проходил срочную службу в ВСУ и после увольнения из армии находился в запасе. В апреле 2023 года он прошел военно-врачебную комиссию, которая сочла его годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку и должен был прийти в ТЦК и СП 19 апреля, но этого не сделал.

В мае 2023 года мужчине снова вручили повестку, однако и ее он проигнорировал.

На суде подозреваемый объяснил, что он единственный ребенок в семье, его мать умерла, а отцу недавно сделали операцию на сердце и ему нужна помощь. Мужчина вину признал и просил строго его не наказывать.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы был приговорен мужчина, который сначала отказался от мобилизации, но на суде заявил, что готов к службе в ВСУ.

Читайте также: