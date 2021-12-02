В Винницкой области мужчина убил соседа и пытался избавиться от трупа и улик, но не успел: фото

В Винницкой области мужчина убил соседа и пытался избавиться от трупа и улик, но не успел: фото

Мужчина даже не помнит, почему избил до смерти своего приятеля.

В городе Казатин Винницкой области мужчина до смерти избил своего соседа и пытался избавиться от тела потерпевшего и вещественных доказательств. Свою окровавленную одежду он пытался сжечь в печи в своем доме, но не успел.

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Как рассказали в полиции области, погибшего жителя Казятина во дворе его дома обнаружили прохожие утром 1 декабря и позвонили по телефону в полицию.

На теле 55-летнего погибшего полиция обнаружила многочисленные ушибы и ссадины, что свидетельствовало о насильственной смерти мужчины. Это подтвердил судебно-медицинский эксперт, зафиксировавший переломы ребер, костей носа и черепно-мозговую травму.

Полицейские осмотрели придомовую территорию потерпевшего, провели подворный обход и опросили соседей, в результате чего установили подозреваемого в нанесении смертельных травм мужчине.

Злоумышленником оказался 34-летний сосед потерпевшего. Во время осмотра его дома в печи полицейские обнаружили одежду со следами крови, котоя не успела полностью сгореть.

Как выяснилось, 30 ноября мужчины в доме подозреваемого распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, причину которого задержанный не помнит. Во время ссоры хозяин нанес гостю смертельные телесные повреждения, после чего ночью перенес тело пострадавшего на территорию его домохозяйства.

Подозреваемого, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений, хулиганства, кражи и убийствв, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и избрание меры пресечения – содержания под стражей.

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