В Винницкой области мужчина убил жену в день свадьбы, а тело спрятал в колодце (фото)

В Винницкой области во время застолья между мужем и женой возник конфликт, который закончился убийством.

В Винницкой области 46-летний злоумышленникубил жену, а тело вынес в соседнее домовладение и бросил в колодец. Мужчина сказал детям, что мать уехала в Харьков, а сам ушел из дома.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Сообщение об исчезновении 37-летней женщины поступило в полицию 31 октября от ее детей. В последний раз они видели мать 20 октября в доме Шаргородской территориальной громаде, где семья временно проживает после эвакуации с востока Украины.

Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

Дети рассказали, что в тот день родители поженились и вечером вместе отмечали событие. Утром они заметили, что матери нет. Отец им рассказал, что она уехала в Харьков наведаться в их квартиру, а сам через несколько дней ушел из дома. В доме осталось шестеро детей, самому старшему из которых – 18 лет, а самому младшему – 2 года.

"Во время застолья между супругами возникла бытовая ссора. Во время конфликта муж руками и ногами нанес жене около 10 ударов по разным частям тела, которые для женщины стали роковыми. Вечером тело убитой злоумышленник вынес во двор и бросил в соседний колодец. Чтобы скрыть следы преступления злоумышленник присыпал колодец листьями и ветвями деревьев", — рассказали в полиции детали убийства.

Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Одессе мужчина распорол живот жениху своей дочери.

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