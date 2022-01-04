В Винницкой области мужчина ворвался в дом соседки и устроил стрельбу прямо по детям

В Винницкой области мужчина ворвался в дом соседки и устроил стрельбу прямо по детям

К счастью, в результате выстрелов никто не пострадал.

В Гайсинском районе Винницкой области житель села Каташин посреди ночи с ружьем ворвался в дом соседей, где в то время находились четверо детей. Мужчина сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

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Ночью против 4 января в полицию поступило сообщение от 31-летней жительницы села Каташин о том, что около пяти часов утра в ее дом через незапертую дверь ворвался 47-летний сосед с ружьем, несколько раз хаотично выстрелил и скрылся.

Женщина сообщила, что в это время в доме было пять ее племянников, четверо из которых – несовершеннолетние. К счастью, никто не пострадал.

Полиция Винницкой области сообщает, что для поиска правонарушителя задействовали весь личный состав местной полиции. Как оказалось, вооруженный мужчина скрывался в этой же деревне в нежилом доме. Задержать его удалось с помощью бойцов спецподразделения КОРД. По требованию полицейских мужчина сам вышел из дома и сдался. Охотничье ружье, из которого был открыт огонь, у нарушителя изъяли.

Как отмечают стражи порядка, стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина объяснил, что причиной таких действий стала давняя неприязнь к семье.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Следствие готовит материалы для оглашения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Национальная полиция Винницкой области

Напомним, в Черкасской области мужчину подстрелили в ногу за долги. Хулигана задержали правоохранители, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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