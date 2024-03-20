В Винницкой области мужчина вышел из тюрьмы и изнасиловал престарелую соседку

В настоящее время подозреваемый находится под стражей и рискует провести ближайшие 10 лет за решеткой.

В Винницкой области 40-летний злоумышленник вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за ряд уголовных правонарушений, среди которых — два изнасилования. Однако совершил новое преступление.

Об этом сообщили в полиции региона.

В конце февраля в одном из населенных пунктов Гайсинского района через окно он проник в дом одинокой 63-летней пенсионерки и, применяя силу и угрозы, изнасиловал ее.

Злоумышленника разыскали оперативники уголовного розыска в соседнем селе сразу после того, как потерпевшая решилась рассказать о преступлении полиции. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

После проведения соответствующих экспертиз, следователи процессуального руководства Теплицкого отдела Гайсинской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в незаконном проникновении в жилище заявительницы и ее изнасиловании (ч. 1 ст. 162 и ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, жителя Киевщины задержали по подозрению в изнасиловании собственной 9-летней дочери.

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