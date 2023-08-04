В Винницкой области мужчина забил до смерти сожительницу на глазах у детей

В Винницкой области во время ссоры 35-летний мужчина убил свою 27-летнюю сожительницу.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения и его сожительница вместе с тремя детьми: 9-месячным младенцам и 4 и 6 лет возвращались домой от знакомых. Между парой возник спор, во время которого мужчина в присутствии малолетних детей нанес несколько ударов кулаком в голову женщине, от которых она упала на землю. После чего мужчина продолжал избивать женщину. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления и придумал историю о том, что накануне жена уехала в город и не вернулась.

По результатам рассмотрения обвинительного акта и оценки предоставленных прокурором доказательств обвиняемого признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области мужчина убил сожительницу и обокрал. Домашнее насилие в этой семье было систематическим. Только за прошлый месяц полиция составляла на тирана четыре протокола.

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