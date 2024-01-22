В Винницкой области мужчина задушил и бросил в колодец женщину

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Винницкой области 60-летний мужчина задушил 88-летнюю женщину и бросил тело в колодец.

Об этом идет речь на сайте ГУНП области.

Сообщение об исчезновении 88-летней местной жительницы поступило в полицию от ее племянника – дом женщины был закрыт извне, а ее самой нигде не было.

Через несколько часов служебный пес обнаружил тело женщины в колодце в заброшенном месте в 250 метрах от ее дома.

У женщины были обнаружены телесные повреждения, а в ее помещении – следы крови. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионерку задушили.

Полицейские установили личность причастного к убийству женщины – 60-летнего ранее судимого жителя этого же села и задержали его по месту жительства. Предварительно установлено, что фигурант задушил пенсионерку и завладел принадлежащим ей имуществом.

Открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Запорожья мужчина убил женщину, а затем выстрелил в себя.

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