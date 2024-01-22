В Винницкой области мужчина задушил и бросил в колодец женщину

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Винницкой области 60-летний мужчина задушил 88-летнюю женщину и бросил тело в колодец.
Об этом идет речь на сайте ГУНП области.
Сообщение об исчезновении 88-летней местной жительницы поступило в полицию от ее племянника – дом женщины был закрыт извне, а ее самой нигде не было.
Через несколько часов служебный пес обнаружил тело женщины в колодце в заброшенном месте в 250 метрах от ее дома.
У женщины были обнаружены телесные повреждения, а в ее помещении – следы крови. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионерку задушили.
Полицейские установили личность причастного к убийству женщины – 60-летнего ранее судимого жителя этого же села и задержали его по месту жительства. Предварительно установлено, что фигурант задушил пенсионерку и завладел принадлежащим ей имуществом.
Открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в центре Запорожья мужчина убил женщину, а затем выстрелил в себя.
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