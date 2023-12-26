В Винницкой области мужчина занялся сексом в парке с 14-летней девушкой и она забеременела

На суде девушка объяснила, что претензий к мужчине нет.

В Винницкой области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину из-за секса с 14-летней девушкой. После этого школьница забеременела. Поскольку мужчина находился на испытательном сроке – он 4 года будет сидеть в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре Крижопольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчина познакомился с девушкой в 2020 году. Ему было известно, что ей 14 лет, и она учится в школе.

В апреле 2021 года взрослый мужчина в парке возле местной амбулатории занялся сексом со школьницей, после чего она забеременела и родила дочь. Экспертиза показала, что отцом ребенка является подозреваемый.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что считал, что школьницы есть 16 лет. Однако, что девушке 14 лет он узнал после секса. Подозреваемый добавил, что к нему звонила по телефону бабушка потерпевшей и сама девушка, а потому он сменил номер телефона.

Потерпевшая рассказала, что она с мужем познакомилась, когда еще училась в 7 классе. О ее возрасте мужчина знал. Девушка добавила, что никаких претензий к мужчине у нее нет.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины и приговорил его к 1 году лишения свободы. Поскольку мужчина был на испытательном сроке, его на 4 года отправили в тюрьму.

Напомним, под Днепром женщина, вызвавшая скорую из-за вздутия, неожиданно родила.

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