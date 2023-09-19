В Винницкой области мужчину через стул за 100 грн на 5 лет отправили в тюрьму: что он натворил

В Винницкой области к 5 годам и 2 месяцам приговорили мужчину, который украл стул из кафе. Такое суровое наказание он получил потому, что совершил преступление во время отбывания испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре Барского районного суда Винницкой области.

По данным материалов, осужденным является пенсионер, находившийся на испытательном сроке, во время которого совершил повторное преступление. Следствие установило, что он в городе Бар Винницкой области украл стул, стоявший у кофейни, стоимостью 920 грн.

На суде пенсионер вину признал — он сообщил, что проходил мимо кафе и заметил там стул. Он не знал, что его снимает камера наблюдения, а потому совершил кражу. Потом он продал стул за 100 грн, потому что деньги ему были нужны на дорогу домой.

Мужчина на суде заявил, что у него не было средств на проезд, потому что проживает в селе и получает пенсию в размере 2200 грн. Он также заявил, что "его не имеют права судить, потому что его уже однажды судили за кражу велосипеда, что стул он вернул, и что больше краж не совершает".

Владелица заведения на суде это отрицала и настаивала на наказании для пенсионера.

В материалах суда указано, что мужчина "пренебрежительно выражался в адрес суда, прокурора, защитника и потерпевшей, заявлял, что все участники судебного разбирательства и председательствующие пойдут в тюрьму вместе с ним, что он хорошо знает законы. Во время допроса потерпевшей в судебном заседании обвиняемый высказал в ее адрес угрозу нанесения ущерба за то, что она дала показания суду об обстоятельствах кражи". Поэтому судья считает, что такое поведение подозреваемого не свидетельствует о том, что он раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы. Поскольку мужчина совершил повторное преступление во время испытательного срока – его отправили в тюрьму на 5 лет и 2 месяца.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львове наказали мужчину, пытавшегося похитить с кладбища останки агента НКВД Кузнецова.

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