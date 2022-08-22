В Винницкой области мужчину подозревают в убийстве младенца: первые подробности (фото)

Полицейские с поличным задержали 39-летнего жителя Бар, который, будучи под хмельком, нанес телесные повреждения 2-месячной девочке.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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На спецлинию полиции "102" поступило сообщение от жителя Копайгородского территориального общества о том, что в доме соседей на полу он обнаружил тело 2-месячного младенца без признаков жизни.

Правоохранители установили личность, причастную к совершению преступления. Им оказался 39-летний житель г. Бар.

"Полицейские выяснили, что в этот день семья праздновала крещение ребенка. После застолья, когда гости пошли по домам, злоумышленник услышал плач младенца. Чтобы успокоить девочку подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, взял ее на руки. Не устояв на ногах, мужчина вместе с девочкой упал на пол. В результате падения потерпевшая получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

Задержанный ранее привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

В семье на воспитании находятся еще четверо несовершеннолетних детей.

В настоящее время злоумышленник задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее стало известно, что в Полтавской области 38-летняя женщина признана виновной и на 10 лет лишена свободы за покушение на убийство собственного ребенка.

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