В Винницкой области на пожаре погибли четверо детей и их родители: появились новые подробности

В Винницкой области на пожаре погибли четверо детей и их родители: появились новые подробности

Дети и взрослые могли отравиться угарным газом.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели семьи на пожары в Винницкой области. На месте происшествия работают следователи.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось в поселке Марьяновка Винницкой области. Об инциденте правоохранителям сообщила староста села. Она рассказала, что в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек — в том числе четверо детей.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Предварительно, трагедия могла произойти вследствие тления неисправной электропроводке в доме. Дети и их родители надышались угарного газа.

В результате происшествия погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети от 6 до 11 лет.

"Все обстоятельства выясняются в рамках открытого уголовного производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

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