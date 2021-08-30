В Винницкой области начинается "Большая стройка" нового моста в Молдову

Самый быстрый и комфортный транспортный маршрут между Киевом и Кишиневом будет создан после окончания строительства моста через Днестр в Винницкой области.

Работы по его возведению начнутся в ближайшее время.

Об этом шла речь в ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Молдова, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

Подрядчик для строительства моста в районе населенного пункта Ямполь уже определен, в настоящее время завершаются подготовительные работы. Новый мост через Днестр, финансовые расходы по возведению которого взяла на себя Украина, станет вторым в Винницкой области. Сейчас в регионе действует только один мост, возле КПП "Могилев-Подольский - Отач".

Ранее в Винницкой области в рамках "Большой стройки" Зеленского уже были восстановлены 116 км дороги Р-08 Немиров — Ямполь. Эта дорога вместе с новым мостом сформирует самый быстрый и комфортный транспортный коридор между Киевом и Кишиневом, который будет пролегать в обход Приднестровья.

Также в ходе визита Владимира Зеленского в Республику Молдова было объявлено о восстановлении железнодорожного сообщения между двумя странами, которое до 2019 года было одним из наиболее популярных международных направлений. Между Одессой и Кишиневом уже начали выполняться ежедневные рейсы. Время в пути составляет около 4 часов. Следующим направлением, которое планируется открыть, будет маршрут между двумя столицами, Киевом и Кишиневом.

Кроме этого, в планах дальнейшего развития транспортного сообщения между Украиной и Молдовой прорабатываются возможности усиления сотрудничества в морском, речном и авиационном транспорте.

Ранее уже сообщалось, что автомобильный транспортный коридор Киев-Кишинев после завершения его строительства должен будет сократить время в пути между двумя столицами до 5-6 часов. Об этом говорилось при заключении украино-молдовского Меморандума, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Республики Молдова Майей Санду.

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