В Винницкой области нашли обломки крылатой ракеты РФ, которая не сдетонировала: что известно и фото

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.
В Винницкой области в поле обнаружили обломки крылатой ракеты, которую Россия запустила по Украине. Боевая часть вражеского снаряда не сдетонировала.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
Обломки крылатой ракеты были обнаружены посреди поля в Винницкой области. На месте инцидента работали специалисты.
"По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате падения крылатой ракеты детонация боевых частей не произошла, однако она все еще представляла опасность для людей. Обломки разлетелись в радиусе 200 метров", — говорится в сообщении.
Правоохранители обследовали ракету, а саперы ГСЧС ее обезвредили.
Напомним, ночью против 2 марта россияне ударили по Украине дронами. оккупанты выпустили 17 БпЛА типа "Shahed".
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