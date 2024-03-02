В Винницкой области нашли обломки крылатой ракеты РФ, которая не сдетонировала: что известно и фото

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

В Винницкой области в поле обнаружили обломки крылатой ракеты, которую Россия запустила по Украине. Боевая часть вражеского снаряда не сдетонировала.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Обломки крылатой ракеты были обнаружены посреди поля в Винницкой области. На месте инцидента работали специалисты.

Обломки ракеты в Винницкой области / Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

"По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате падения крылатой ракеты детонация боевых частей не произошла, однако она все еще представляла опасность для людей. Обломки разлетелись в радиусе 200 метров", — говорится в сообщении.

Правоохранители обследовали ракету, а саперы ГСЧС ее обезвредили.

Обломки ракеты в Винницкой области / Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

Напомним, ночью против 2 марта россияне ударили по Украине дронами. оккупанты выпустили 17 БпЛА типа "Shahed".

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