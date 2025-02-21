В Винницкой области нашли редкий артефакт времен Римской империи: подробности

В общей сложности в мире известно лишь около 250 таких находок, причем только 13% из них изготовлены из бронзы – остальные железные.

В Жмеринском районе Винницкой области обнаружили уникальную бронзовую пряжку. Находка датируется II-III веком н. и относится к эпохе вельбарской культуры.

Об этом сообщили в Винницком областном краеведческом музее.

Артефакт, теперь хранящийся в музее, имеет размер 123 х 73 мм и особую Н-образную форму с двойным язычком. Он изготовлен из бронзы и железа, его поверхность украшена рядом треугольных штампов.

Подобные пряжки были распространены среди варварских воинов племен Центральной Европы и использовались для крепления поясов.

Вельбарская культура получила свое название от могильника в Мальборке-Вельбарке (нем. Willenberg) на реке Висла. Она сформировалась в результате смешения скандинавских пришельцев с местным населением. Известно, что эта культура распространялась до Северного Причерноморья, Волыни и даже Ютландии.

"Бронзовая пряжка из Винницкой области демонстрирует включение жителей этой территории в международное воинское взаимодействие", — отмечают специалисты музея.

К этому моменту на территории Украины были найдены только пять подобных артефактов, среди которых один железный (на Львовщине) и четыре бронзовых (на побережье Черного моря). Географически ближайшая похожая находка была сделана в селе Девочки Житомирской области – там археологи обнаружили незавершенный язычок от бронзовой пряжки.

Ученые планируют провести реставрацию артефакта и обследовать место его обнаружения. Вскоре пряжку выставят в музее, где все желающие смогут увидеть уникальную реликвию.

Напомним, в Запорожье археолог Александр Шкаликов на побережье обмелевшего Днепра нашел обломок керамической посуды, которой, вероятно, более пяти тысяч лет.

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