В Винницкой области назначили нового военкома: кто им стал и что о нем известно

С 2014 года Марценюк выполнял боевые задания в зоне проведения АТО/ООС, где получил ранения.

Новым руководителем Винницкого областного ТЦК и СП стал кавалер ордена Богдана Хмельницкого трех степеней боевой офицер полковник Сергей Марценюк. У него за спиной боевой опыт и 9 лет войны.

Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК и СП.

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Что известно о Сергее Марценюке

Сергей Марценюк – уроженец Винницкой области в 2004 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии. Прошел путь от командира взвода до командира бригады. С 2014 года выполнял боевые задания в зоне проведения АТО/ООС, где получил ранения. После реабилитации вернулся к выполнению боевых задач.

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину возглавил 26 артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север". Под руководством полковника Марценюка бригада одной из первых среди артиллерийских бригад была награждена почетным знаком "За мужество и отвагу".

Напомним, в августе 2023 года в Виннице задержали военкома, который за взятку раздавал повестки, чтобы мужчин не мобилизовали.

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