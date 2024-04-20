В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских – один погиб

В пределах Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

В Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции области.

Сейчас известно, что правоохранители около 2 часов ночи остановили автомобиль для проверки документов. В машине находились двое мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям, в результате чего погиб 20-летний полицейский, а его напарник ранен.

В пределах Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Правоохранители отмечают, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить мужчин, предположительно причастных к совершению преступления.

Тем временем в Telegram-каналах распространялись видео с камер наблюдения одной из автозаправочных станций, где видны лица и машина обоих вероятных злоумышленников.

В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских

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