В Винницкой области объявили подозрение паре, которая изготовляла и продавала детскую порнографию

В Винницкой области объявили подозрение паре, которая изготовляла и продавала детскую порнографию

Следователи объявили о подозрении 36-летнему гражданину Австрии и его 23-летней жене. Им грозит до 15 лет заключения.

В Винницкой области супругов подозревают в организации порнобизнеса с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Следователи объявили о подозрении 36-летнему гражданину Австрии и его 23-летней жене.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию). Его союзницу — в таком же преступлении, а также в торговле людьми.

Правоохранителям известно о 40 фактов, связанных с изготовлением и распространением детской порнографии, а также торговлей людьми. Злоумышленники использовали для своей незаконной деятельности 34 несовершеннолетних девушки.

В июле прошлого года полицейские задержали злоумышленников. Супруги под видом детской модельного агентства осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных молодых мальчиков и девочек. Злоумышленники изготавливали продукцию порнографического характера, после чего продавали ее на закрытых сайтах. Продавали порноматериалы преимущественно иностранцам за криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в гривни.

Паре грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Виннице учительницу подозревают в развращении ребенка.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку