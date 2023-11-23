В Винницкой области ограниченно пригодный предприниматель трижды отказался от повестки: наказали ли его

Мужчина заявил, что не хочет служить из-за состояния здоровья.

В Винницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, который трижды отказался от получения повестки. Свои действия он аргументировал плохим состоянием здоровья.

Об этом говорится в приговоре Крижопольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчина, являющийся ФЛП, 3 ноября 2022 года получил повестку и был признан ограниченно пригодным к службе в ВСУ.

15 марта 2023 года ему была вручена повестка для получения мобилизационного распоряжения и выбытия в воинскую часть. Однако он проигнорировал это.

19 июля 2023 мужчина повторно получил повестку, однако категорически отказался от службы в армии. 22 июля он третий раз получил повестку и снова ее проигнорировал.

В ходе расследования мужчина заключил соглашение со следствием и признал себя виновным.

Суд наказал мужчину на три года лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный – 1 год и 3 месяца лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Тернополе на 3 года лишения свободы осудили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

Читайте также: