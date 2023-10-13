В Винницкой области "ограниченно пригодный" мужчина отказался от мобилизации: как его наказали

Мужчина заявил, что он отказался от службы из-за состояния здоровья.

В Винницкой области к испытательному сроку приговорили частного предпринимателя, которого признали ограниченно годным к военной службе, однако он отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчину в июне 2023 года признали ограниченно годным к военной службе. В июле ему предложили получить повестку для отправки в ВСУ. Однако предприниматель категорически отказался ставить подпись о получении повестки и заявил, что не хочет служить в армии из-за состояния своего здоровья.

В августе мужчине пытались второй раз вручить повестку, однако он тоже отказался от нее. Тогда ТЦК и СП обратились в полицию.

Подозреваемый при расследовании инцидента заключил соглашение со следствием и признал себя виновным в уклонении от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако суд заменил реальный срок на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Черновицкой области к 3 годам лишения свободы приговорили стоматолога, отказавшегося брать повестку без своего адвоката, настаивая на том, что "ВВК его полностью не осмотрела", а у него были сложные болезни.

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