В Винницкой области от отравления газом погибли четверо детей и двое взрослых

Чрезвычайное событие унесло жизни шести человек.
Сегодня, 18 ноября, в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — четверо детей и двое взрослых. Вероятной причиной смерти называют отравление угарным газом.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых" – говорится в сообщении.
В каком именно населенном пункте произошла трагедия, пока не сообщается.
Чрезвычайники отмечают, что пожары в частном жилищном секторе и дальше уносят жизни детей, поэтому призвали граждан позаботиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в осенне-зимний период.
Напомним, 17 ноября вечером в с. Медисовка Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей в возрасте от 1 до 6 лет.
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