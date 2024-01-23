В Винницкой области отец 3 детей отказался от мобилизации и обвинил ТЦК в давлении: суд его наказал

В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Шаргородского районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчина в апреле 2023 получил повестку, однако категорически отказался от службы в армии.

На суде мужчина вины не признал и не раскаялся. Он заявил, что у него болит голова и поясница, однако "он лечится амбулаторно, поскольку из-за конфликта с ТЦК его не принимают на стационар".

Он добавил, что когда ему впервые ему вручили повестку – он имел право на отсрочку, поскольку воспитывал троих несовершеннолетних детей. Впоследствии одному из его детей исполнилось 18 лет, и ему снова вручили повестку.

Сначала ВВК сочла его ограниченно годным к службе в армии, однако областная комиссия — сочла полностью годным. Мужчина считает, что из-за давления ТЦК он не мог бесплатно пройти МРТ, поскольку якобы медики не давали ему направление. Когда он прошел исследование, пытался вручить результаты работникам военкомата, однако они отказались брать. Подозреваемый же отказался от службы в армии, поскольку "работники ТЦК не имеют права его отправлять в воинскую часть, так как он болеет и фактически непригоден к военной службе".

Сотрудники военкомата на суде подтвердили, что мужчина отказался от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он получил повестку еще в марте 2022 г. и до января 2024 г. избегал мобилизации.

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