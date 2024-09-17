В Винницкой области отец изнасиловал мужчину, потому что он приставал к его дочери

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.
В Винницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, изнасиловавшего своего знакомого. На суде обидчик заявил, что мол "так отомстил за то, что потерпевший приставал к его дочери".
Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.
По данным суда, подозреваемый 23 июля 2024 года зашел в домовладение потерпевшего. Поскольку нападавший знал, что у его жертвы есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и тот не может сопротивляться, то он изнасиловал мужчину.
На суде подозреваемый вину признал. Он пояснил, что "находясь в состоянии алкогольного опьянения 23 июля 2024 года, он пришел домой к потерпевшему, где еще выпил. После чего он вспомнил, что два года назад потерпевший щупал за гениталии его дочь и соседскую девочку, и он решил ему отомстить. Ударил потерпевшего ладонью по голове и тот упал с пенька, так как тот сопротивлялся, преодолев его сопротивление, он выдвинул свой половой орган и начал издеваться над потерпевшим".
Подсудимый добавил, что он раскаивается и осуществляет уход за потерпевшим.
Потерпевший же заявил, что прощает нападающего.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.152 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.
Напомним, в Киевской области будут судить мужчину, который в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю дочь.
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