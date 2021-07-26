В Винницкой области по программе "Большая стройка" впервые за 50 лет отремонтируют мост

В Винницкой области по программе "Большая стройка" впервые за 50 лет отремонтируют мост

В Винницкой области начали ремонт моста в поселке Черновцы, не восстанавливали более 50 лет.

Его ремонт станет одним из проектов, выполненных в области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Винницкая ОГА.

Мост расположен на дороге общего пользования местного значения О-02-12-04 Вендичаны-Черновцы-Серебряное на участке км 27+151. Его текущий средний ремонт выполнять за средства Государственного дорожного фонда.

По словам председателя Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова, во время предварительного обследования моста обнаружили многочисленные дефекты опор, пролетных строений и мостового полотна. "Недостатки существенно влияют на безопасность движения транспортных средств и пешеходов, а также на несущую способность конструкций моста", — отметил он.

Поэтому в ходе ремонта на мосту в Черновцах отремонтируют нижнюю часть, забетонировав разрушенные опоры, отремонтируют пролетные плиты перекрытия, заменят перильное и барьерное ограждения и отремонтируют тротуарные плиты. Все работы планируют завершить до конца года.

"Уже провели армирования пешеходной зоны, выполнили гидроизоляцию накладной монолитной плиты и смонтировали бордюрный камень пешеходной зоны на одной стороне проезжей части", — отчитываются в ОГА.

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено рекордное количество дорог. Как заявлял координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца 2021 будет восстановлено 6500 км дорог и 150 мостов.

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