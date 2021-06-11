В Винницкой области подростки украли трубу, которая подавала в больницу кислород для аппаратов ИВЛ

Правоохранители задержали школьников.

В Жмеренци Винницкой области подростки украли трубу, по которой в больницу поступал кислород больным, находились на ИВЛ.

Об этом сообщили в ТСН.Ранок 11 июня.

По подозрению в преступлении задержали двух подростков. Ребята свободно зашли на территорию райбольницы, нашли кислородную сеть и отрезали пятиметровый кусок медной трубы. Затем его сдали на металлолом. Зафиксировали кражу камеры наблюдения.

Оказалось, что подозреваемые — учащиеся местной школы. В присутствии родителей они во всем признались правоохранителям. Врачи говорят: и ворам, и пациентам очень повезло, ведь в сети как раз не было кислорода. Если бы труба была под давлением, то произошел бы взрыв.

Напомним, поздно вечером 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье погибли трое пациенток и врач — 26-летняя анестезиологиня Ольга Глива. Она в 2020 году окончила интернатуру и начала работала в областной инфекционной больнице. Все трое погибших были под аппаратами ИВЛ. В больнице произошел взрыв.

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