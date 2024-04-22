В Винницкой области попрощались с погибшим патрульным Максимом Зарецким: подозреваемым избрали меру пресечения

На прощание с Максимом Зарецким пришли сотни людей – коллеги и рядовые горожане.

С погибшим патрульным — 20-летним Максимом Зарецким — сегодня, 22 апреля, простились в его родном городе Бершадь Винницкой области. Двум военным, устроившим стрельбу, сегодня избрали меру пресечения. Им инкриминируют убийство, покушение на жизнь полицейских, дезертирство в условиях военного положения и незаконное обращение с оружием.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

20 апреля вблизи городка Бершадь во время комендантского часа военные — отец и сын — затасовали огнестрельное оружие против патрульных, остановивших автомобиль для проверки. Одного полицейского ранили, другого убили.

Нападавших искали полтора дня. Их задержали накануне в Одесской области в заброшенном здании. На видео задержание видно — они успели переодеться в гражданское, имели с собой загранпаспорта, вероятно, намеревались сбежать из страны. О мотивах их поступка до сих пор ничего не известно.

Между тем, на прощание с Максимом Зарецким пришли сотни людей — коллеги и рядовые горожане. У родителей парень был единственным сыном. Коллеги рассказывают — молодой патрульный мечтал стать спецназом, имел отличную физическую подготовку и метко стрелял.

Руководитель сектора реагирования полиции Бершади Александр Якименко поделился: “Был примером даже для тех, кто больше проработал. Физически был хорошо подготовлен. Огневая подготовка у него хорошая была”.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в ночь на 20 апреля, около 01:40, вблизи села Яланец Гайсинского района двое мужчин совершили нападение на патрульных полицейских. В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий. Еще один полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранения.

В воскресенье, 21 апреля, двоих подозреваемых в вооруженном нападении на патрульных полицейских в Винницкой области задержали в Одесской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Винницкой области попрощались с убитым патрульным Максимом Зарецким! Его обидчикам объявлено подозрение

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