В Винницкой области после празднования выпускного массово отравились люди

В Винницкой области после празднования выпускного массово отравились люди

У всех пострадавших острый энтероколит.

В Виннице почти 20 человек отравились после того, как употребляли пищу в одну из ресторанов села Майдан Чапельский.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Всего в больницы за три дня, с 3 до 5 июля, попали 17 человек. Их госпитализировали в больницы областного центра с предварительным диагнозом острый энтероколит.

По информации местного издания "20 минут", отравление произошло после празднования выпускного в ресторане. Как пишет местное СМИ, в нем собралось восемь школьников с классным руководителем и родителями, а также параллельно там отдыхали две компании, которые праздновали годовщину с момента окончания школы.

Сейчас продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что чаще всего причиной энтероколита является отравление несвежей пищей. Болезнь сопровождается диареей (более 10 раз в сутки), сильными болями в животе, тошнотой и рвотой.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области 17-летний парень после празднования выпускного в школе оказался в больнице. Подростка госпитализировали с алкогольным отравлением.

Как сообщалось, в курортном поселке в Одесской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Всех больных госпитализировали в инфекционное отделение.

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