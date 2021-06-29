В Винницкой области посреди лета установили рекорд по массовому исполнению "Щедрик": видео

Почти четыре тысячи человек под открытым небом спели легендарный украинский "Щедрик".
"Щедрик" на тысячи голосов. В Винницкой области посреди лета установили рекорд по самому массовому исполнению всемирно-известной рождественской песни.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, почти четыре тысячи человек под открытым небом спели легендарный украинский "Щедрик". Собрался хор в Тульчине у дворца Потоцкого, ведь именно здесь жил и творил автор мелодии Николай Леонтович.
60 профессиональных и любительских коллективов спели под руководством одного дирижера. Все зафиксировали представители Книги рекордов. Достижения посвятили 30-летию независимости Украины.
Напомним, в Николаеве развернулся скандал вокруг установки крупнейшего в области флага Украины.