В Винницкой области посреди лета установили рекорд по массовому исполнению "Щедрик": видео

В Винницкой области посреди лета установили рекорд по массовому исполнению "Щедрик": видео

Почти четыре тысячи человек под открытым небом спели легендарный украинский "Щедрик".

"Щедрик" на тысячи голосов. В Винницкой области посреди лета установили рекорд по самому массовому исполнению всемирно-известной рождественской песни.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, почти четыре тысячи человек под открытым небом спели легендарный украинский "Щедрик". Собрался хор в Тульчине у дворца Потоцкого, ведь именно здесь жил и творил автор мелодии Николай Леонтович.

Новости Украины: в Винницкой области установили рекорд по самому массовому исполнению "Щедрика"

60 профессиональных и любительских коллективов спели под руководством одного дирижера. Все зафиксировали представители Книги рекордов. Достижения посвятили 30-летию независимости Украины.

Напомним, в Николаеве развернулся скандал вокруг установки крупнейшего в области флага Украины.

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