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В Винницкой области "прилет" по объекту критической инфраструктуры – ОВА

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
Дата публикации
Просмотры
1182
Время на прочтение
1 мин
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В Винницкой области "прилет" по объекту критической инфраструктуры – ОВА

Фото иллюстративное / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Предупреждают, что угроза не кончилась.

Ракетный удар пришелся на объект критической инфраструктуры Винницкой области.

Об этом сообщил глава местной ОВА.

"Есть попадание в объект критической инфраструктуры Винницкой области", – отметил Сергей Борзов.

Также добавил, что опасность еще не миновала, поэтому просит оставаться в укрытиях.

В Украине продолжается масштабная ракетная тревога. В Офисе президента отметили, что больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. "В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", — отметил Кирилл Тимошенко.

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Дата публикации
Просмотры
1182
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