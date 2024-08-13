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В Винницкой области прогремели взрывы — мониторинговые каналы

В Винницкой области прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Беспилотники снова не давали спать украинцам

Воздушную тревогу вызывают беспилотники, кружившиеся вокруг.

В ночь на 13 августа 2024 года в Винницкой области Украины прогремели взрывы.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

Тогда враг атаковал Украину очередной атакой беспилотников.

Через некоторое время стало известно о ряде повторных взрывов в Винницкой области.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Как сообщалось, ночью на 3 августа российские беспилотники атаковали Виннитчину. На территории области было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

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