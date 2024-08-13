В Винницкой области прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Воздушную тревогу вызывают беспилотники, кружившиеся вокруг.
В ночь на 13 августа 2024 года в Винницкой области Украины прогремели взрывы.
Об этом заявили мониторинговые каналы.
Тогда враг атаковал Украину очередной атакой беспилотников.
Через некоторое время стало известно о ряде повторных взрывов в Винницкой области.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Как сообщалось, ночью на 3 августа российские беспилотники атаковали Виннитчину. На территории области было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.