В Винницкой области проходят благотворительные футбольные матчи в поддержку ВСУ

За две товарищеские игры между местными командами собрано более 20 тысяч гривен на нужды украинских военных.

В Винницкой области стартовал спортивный благотворительный проект для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Во время товарищеских матчей местных футбольных команд участники и болельщики собирают деньги на нужды армии. На старте проекта за две игры, которые прошли в Винницкой и Липовецкой громадах, удалось собрать более 20 тысяч гривен. Об этом рассказал народный депутат из группы "Партия "За Майбутнє" Петр Юрчишин, который вместе с местными властями, Винницкой ассоциацией футбола и ветеранами спорта занимается организацией благотворительных матчей.

"Эта идея возникла у нас вместе с ветеранами спорта Винницкой области, которые заботятся о развитии детского футбола в области. Ведь цель благотворительных матчей не только собрать деньги на нужды ВСУ, но и дать возможность молодым футболистам проявить себя. Возможно, с годами они станут в ряды национальной сборной, ведь большой футбол начинается именно с районов, городов и сел, с непрофессиональных площадок и с большого желания стать профессиональными футболистами.На старте проекта, за две игры собрано более 20 тысяч гривен. И это только начало, благотворительные матчи планируются в других громадах области", – рассказал Петр Юрчишин.

Кроме того, по словам народного депутата, в Винницкой области проходят другие спортивные мероприятия в поддержку ВСУ. В частности, деньги на нужды военных перечислили ветераны спорта Винницкой области после дружественного футбольного матча с воспитанниками Хмильницкой детско-юношеской спортивной школы.