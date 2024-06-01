В Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БпЛА

Все подходящие службы работают на месте.
В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Он отметил, что все соответствующие службы работают. Пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня в Виннице прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским ударным беспилотникам.
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