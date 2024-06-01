В Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БпЛА

Все подходящие службы работают на месте.

В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Он отметил, что все соответствующие службы работают. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня в Виннице прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским ударным беспилотникам.

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