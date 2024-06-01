Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БпЛА

В Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БпЛА

Пожар на объекте критической инфраструктуры (фото иллюстративный) / Фото: pixabay.com

Все подходящие службы работают на месте.

В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Он отметил, что все соответствующие службы работают. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня в Виннице прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским ударным беспилотникам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация