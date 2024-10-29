В Винницкой области произошла утечка опасного вещества: подробности, фото

Угрозы для людей нет.

Утром во вторник, 29 октября, в Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны. Ситуация контролируется и не угрожает здоровью людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Винницкой области.

Отмечается, что утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны произошла около 9:00 вблизи села Ставки Песчанской громады.

"Чрезвычайники оперативно приняли меры по предотвращению распространения облака, используя распыленные водные струи, а также проведя работы по перекачке аммиака в пустую емкость", — говорится в сообщении.

В Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны.

Угрозы для здоровья людей из-за утечки аммиака нет. / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Как сообщалось, в середине августа жители Сумщины пришли в ужас: реку Сейм покрыли туши мертвой рыбы, насекомых и моллюсков. Их несло течением и прибивало к берегу. Подойти к воде было практически невозможно — вокруг стояла ужасная вонь.

Читайте также: