В Винницкой области произошло массовое ДТП: три человека погибли

Три человека погибли в результате аварии с участием двух мотоциклов и автомобиля.

Произошло ДТП в Станиславчинском территориальном обществе Жмеринского района.

Об этом "Суспільне" сообщила представитель Нацполиции области Зарина Маевская.

На Могилев-Подольской трассе двигалась колонна мотоциклистов. Автомобиль, за рулем которого находился местный житель, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя мотоциклами. Два водителя мотоцикла и пассажирка одного из них погибли на месте происшествия.

Сейчас обстоятельства этой аварии выясняют следователи.

У водителя автомобиля отобрали образцы крови, чтобы узнать, был ли он трезв. Решается вопрос о задержании водителя.

Ранее стало известно, что в Одесской области столкнулись два грузовика. Есть жертвы.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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