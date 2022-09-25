В Винницкой области произошло массовое ДТП: три человека погибли

Три человека погибли в результате аварии с участием двух мотоциклов и автомобиля.
Произошло ДТП в Станиславчинском территориальном обществе Жмеринского района.
Об этом "Суспільне" сообщила представитель Нацполиции области Зарина Маевская.
На Могилев-Подольской трассе двигалась колонна мотоциклистов. Автомобиль, за рулем которого находился местный житель, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя мотоциклами. Два водителя мотоцикла и пассажирка одного из них погибли на месте происшествия.
Сейчас обстоятельства этой аварии выясняют следователи.
У водителя автомобиля отобрали образцы крови, чтобы узнать, был ли он трезв. Решается вопрос о задержании водителя.
Ранее стало известно, что в Одесской области столкнулись два грузовика. Есть жертвы.
Читайте также: