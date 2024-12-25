В Винницкой области произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека

Следователи продолжают сбор данных, чтобы выяснить все детали трагедии.

В среду утром между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района Винницкой области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

Как сообщает полиция Виничинны, столкнулись два легковых автомобиля. Для деблокирования пострадавших привлекли спасателей ГСЧС.

“На месте аварии работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", — отметили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Следователи продолжают сбор данных, чтобы выяснить все детали трагедии.

Напомним, что во Львовской области, на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района, поезд, следовавший по маршруту "Киев-Чоп", совершил наезд на 51-летнего мужчину, жителя одного из сел района.