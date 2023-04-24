В Винницкой области произошло смертельное ДТП: среди пострадавших есть дети

В салоне находились пять пассажиров.

В воскресенье, 23 апреля, в Винницкой области произошло сертельное ДТП. Из серьезно поврежденной машины спасатели деблокировали тело водительницы, пятеро пассажиров травмировались.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"...в салоне авто заблокировало водительницу, которая на момент прибытия подразделения чрезвычайников была без признаков жизни. Еще пятеро пассажиров травмировались, среди которых двое детей в возрасте 10-ти и 3-х лет", — говорится в сообщении.

22-летнюю девушку, 33-летнюю женщину и 10-летнего мальчика госпитализировали.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области легковой автомобиль с пьяным подростком за рулем врезался в грузовик. В результате аварии погиб 17-летний пассажир, 16-летний – травмировался.

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