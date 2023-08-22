В Винницкой области произошло страшное ДТП, в котором погибли 9 человек, среди которых есть дети: фото

На месте происшествия работает полиция.
В Винницкой области во вторник, 22 августа, произошло жуткое ДТП, в котором погибли 9 человек, среди которых есть дети. Там столкнулись DAF и ВАЗ.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
По данным правоохранителей, 22 августа в 19:28 вблизи с. Бродецкое Хмельникского района Винницкой области произошло страшное ДТП. Там столкнулись грузовик DAF и автомобиль ВАЗ.
На месте аварии погиб водитель легкового автомобиля и 8 его пассажиров, среди которых есть дети.
"На месте происшествия работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции №2 Хмельникского райотдела, криминалисты и спасатели", - говорится в сообщении.
Пока обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, известный стендап-комик вместе с женой попал в смертельное ДТП неподалеку от Киева.
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