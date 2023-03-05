В Винницкой области произошло тройное ДТП с грузовиком: подробности инцидента

Один из автомобилей вылетел с дороги и врезался в дерево.

В Винницкой области произошло ДТП с участием двух легковых и грузовым автомобилей. В результате столкновения травмировался водитель легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, водитель минивэна Peugeot не справился с управлением и допустил столкновение с легковушкой ВАЗ, которая двигалась в попутном направлении. В результате удара, ВАЗ столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине", — говорится в сообщении.

В Винницкой области произошло тройное ДТП

45-летний водитель Peugeot, автомобиль которого вылетел с дороги и врезался в дерево, был госпитализирован с травмами, а 20-летний водитель ВАЗа не пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Виновнику инцидента грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее мы сообщали о жутком ДТП в Полтавской области. Легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и загорелся в результате столкновения с деревом. Три человека сгорели заживо.

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