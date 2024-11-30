В Винницкой области пропала 15-летняя девушка, четыре дня ее ищет полиция, кинологи и соседи

В Винницкой области продолжаются масштабные поиски 15-летней школьницы Алина Коломийчук. К операции привлечены полиция, кинологи, спасатели и односельчане. Опрашивают людей, обследуют водоемы и заброшенные постройки.

По информации полиции, 15-летняя школьница пропала 26 ноября в селе Печера Тульчинского района. В последний раз ее видели в 16:30, она вышла из дома и не вернулась. Приметы подростка: рост 164 см, среднего телосложения, русые волосы. На момент исчезновения была одета в синие штаны, черную куртку и черные ботинки.

Как сообщил корреспондент ТСН Валерий Кузнецов, родители рассказывали, что после школы Алина вышла из дома, и больше ее никто не видел. Девушка дома оставила телефон, так что ни связаться, ни вычислить по геолокации никто не смог. Полицейские разослали ориентировку, но результатов нет, десятиклассницу никто не видел.

Что говорила мама

Мать Алины Коломийчук/Фото: ТСН

"Все перезвонили, пересмотрели, переспросили, ничего не могу сказать… нигде, никакой зацепки, как сквозь землю провалилась, мы даже к бабке-ворожке ездили", — сказала она.

Ребенка ищут полсотни полицейских – прочесывают местность, привлекают кинологов с собаками и водолазов. Результата ни одного. Усложняет поиски погода: вчера снежило, сегодня сильный туман.

Заместитель начальника отдела полиции региона рассказал, что сейчас проводится поисковая работа по руслу реки Южный Буг, прибрежной зоне, заброшенным помещением. Обследовали дно реки, мост, где она любила находиться.

По его словам, также к прибрежной полосе привлекали квадрокоптеры.

Сообщается, что есть видео, как ребенок шел в школу, возвращался и как покинул место пребывания.

Относительно семьи

У родителей пропавшей девочки — четверо детей. Кроме Алины есть еще старший брат, младший брат и сестра. О семье в селе отзываются хорошо, на учете не состояли. В школе у девушки проблем тоже не было – она активно занималась спортом, ездила на соревнования. Все надеются, что девушку удастся разыскать.

В полиции просят всех, кто видел Алину, сообщить, ведь никаких версий, куда она могла исчезнуть, к сожалению, нет.

Поиски Алины Коломийчук

Поиски Алины Коломийчук/ТСН

Обращение ко всем, кто знает любую информацию о пропавшей, и ее местоположении или других данных, которые могут быть полезны в поисках, сообщить по телефонам: 0672563323 или 102.

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