В Винницкой области провели кинологические соревнования среди служебных собак: появилось видео

Понимают хозяина с одной точки зрения, а опасность чувствуют за километр.

В Винницкой области на специальные кинологические соревнования собрали собак национальной гвардии. 11 овчарок вместе с хозяевами вводились в скорости преодоления полосы препятствий, поиска и задержанию диверсантов и выявления наркотиков.

Об этом говорится в выпуске ТСН Ранок.

Лучшими стали однолетняя Джесси из Львова и шестилетний Топ из Хмельницкого. Организаторы говорят, для служебных собак такие соревнования — это еще и дополнительное обучение и опыт. Большинство четвероногих постоянно ездят в зону операции объединенных сил. Там дежурят на блок-постах. Военные кинологи утверждают секрет воспитания служебной собаки — это терпение, любовь и труд.

"Самое главное — основное правило это любовь к собакам. Без этого никак, второе — это терпение, и третье — это постоянное совершенствование над собой и над собакой", — рассказал военный кинолог Ярослав Назаров.

Новости Украины: в Винницкой области на специальные кинологические соревнования собрали собак Нацгвардии

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывала, как тренируют служебных собак. Учат четвероногих в специальных центрах, а уже после этого они вместе с кинологами разъезжаются в регионы.

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