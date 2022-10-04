В Винницкой области пьяный мужчина травмировал садовой пилой 18-летнюю баристу

В одном из кафе Тульчина Винницкой области 59-летний мужчина садовой пилой травмировал 18-летнюю девушку.

Инцидент произошел в понедельник, 3 октября. В кафе между задержанным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и работниками заведения возник конфликт. После этого злоумышленник пошел в хозяйственный магазин, купил там садовую пилу и вернулся обратно.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Винницкой области.

В кафе пьяный мужчина инструментом он ударил 18-летнюю баристу по голове. Девушке оказали медицинскую помощь. Ее не госпитализировали, говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Следствие решает вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. За хулиганство задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: УНИАН

Как сообщалось, во Львовской области пенсионер ударом сковороды убил знакомого. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и поссорились.

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